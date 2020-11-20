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Политическая партия «Adal» зарегистрировала филиалы во всех регионах РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Ноября 2020, 15:47
Политическая партия «Adal» зарегистрировала филиалы во всех регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политическая партия «Adal» зарегистрировала филиалы в Шымкенте и Туркестанской области. Таким образом филиалы партии теперь есть во всех регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 42 Гражданского кодекса РК, юридические лица при изменении наименования подлежат государственной перерегистрации. Учетной перерегистрации подлежат также их филиалы. 11 ноября текущего года проведена государственная перерегистрация политической партии «Бирлик» в политическую партию «Адал». Соответствующая учетная перерегистрация проведена во всех 17 филиалах партии «Адал», таким образом, во всех 17 регионах имеются их филиалы», - сказал вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев на конференции в ЦИК.

«В 17 регионах они прошли перерегистрацию, в том числе и в Шымкенте, и в Туркестанской области. То есть и там, и там имеются соответствующие филиалы», - добавил спикер.

Он также напомнил, что 12 ноября этого года Коммунистическая народная партия Казахстана перерегистрирована в Народную партию Казахстана.

«Аналогично, все 17 филиалов Народной партии Казахстана прошли учетную перерегистрацию и представлены, соответственно, во всех 17 регионах республики. На сегодняшний день соответствующие регистрационные процедуры партий завершены», - заключил А. Амиргалиев.


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