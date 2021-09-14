Политическая модернизация: в Казахстане планируют принять ряд важных законов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в рамках продолжения курса политической модернизации планируется разработать и принять два закона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на помощника Президента РК Ерлана Карина.

«Сегодня, 13 сентября, Президентом Республики Казахстан подписан Указ «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Блок политической модернизации и защиты прав человека представлен достаточно объемно и состоит из 12 пунктов.

В частности, в рамках продолжения курса политической модернизации планируется разработать и принять два закона. Первый внесет соответствующие поправки в законодательство, необходимые для проведения прямых выборов акимов районов, городов областного значения, в том числе в пилотном режиме. Второй закон закрепит нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов, а также расширит перечень квотируемых категорий граждан помимо женщин и молодежи, установив квоту и для лиц с особыми потребностями.

В рамках совершенствования системы защиты прав человека предусмотрено принятие также двух законов, направленных на гармонизацию норм Уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах, а также поэтапное расширение компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов с целью повышения их ответственности и усиления механизмов правовой оценки результатов расследования. Кроме того, в этом направлении планируется подготовка двух Указов Главы государства», - сообщил Ерлан Карин в Telegram.