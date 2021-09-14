Политическая модернизация: в Казахстане планируют принять ряд важных законов
«Сегодня, 13 сентября, Президентом Республики Казахстан подписан Указ «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Блок политической модернизации и защиты прав человека представлен достаточно объемно и состоит из 12 пунктов.
В частности, в рамках продолжения курса политической модернизации планируется разработать и принять два закона. Первый внесет соответствующие поправки в законодательство, необходимые для проведения прямых выборов акимов районов, городов областного значения, в том числе в пилотном режиме. Второй закон закрепит нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов, а также расширит перечень квотируемых категорий граждан помимо женщин и молодежи, установив квоту и для лиц с особыми потребностями.
В рамках совершенствования системы защиты прав человека предусмотрено принятие также двух законов, направленных на гармонизацию норм Уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах, а также поэтапное расширение компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов с целью повышения их ответственности и усиления механизмов правовой оценки результатов расследования. Кроме того, в этом направлении планируется подготовка двух Указов Главы государства», - сообщил Ерлан Карин в Telegram.