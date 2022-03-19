Политическая модернизация создаст основу для социально-экономических реформ – Анна Альшанская

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Курс на политическую модернизацию создаст более эффективную правовую и институциональную основу для социально-экономических реформ. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Анна Альшанская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реформы, озвученные в Послании Главы государства народу Казахстан 16 марта этого года, носят масштабный и последовательный характер, являясь логическим продолжением предыдущих четырех пакетов политических реформ. Курс на политическую модернизацию создаст более эффективную правовую и институциональную основу для социально-экономических реформ. Как правило, сильные политические институты способствуют качественному экономическому росту. Первостепенной задачей государства с точки зрения социально-экономического развития является комплексное решение проблем бедности и растущего социального неравенства. Уровень бедности в 2021 году оказался выше в 1,2 раза, чем в допандемийный период. Кроме того, острой остается проблема закредитованности населения. Последние данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК показывают, что около 1,16 млн человек являются должниками и не способны обслуживать свои кредиты. В настоящее время разрабатывается Программа повышения доходов населения и Социальный Кодекс. Озвученные инициативы по территориальному развитию, наряду с предоставлением большей самостоятельности регионам в решении социально-экономических вопросов, способны положительно сказаться на уровне благосостояния граждан, укреплении их доверия местной власти», – сказала А.Альшанская.

Эксперт напомнила, что, выступая на совместном заседании палат Парламента, Президент акцентировал внимание и на антикризисных мерах, которые необходимо проводить в условиях нарастания геополитического напряжения и турбулентности мировой экономики.

«Волатильность курса тенге, ускорение инфляции, а также продолжающаяся пандемия – все это может негативно повлиять на уровень и качество жизни населения. По поручению Главы государства, Правительство разработает пакет мер для повышения экономической безопасности страны. Особое внимание будет уделено вопросам продовольственной безопасности и поддержки аграриев», – отметила А.Альшанская.