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    20:45, 16 Март 2022 | GMT +6

    Политическая модернизация как условие трансформации в «Новый Казахстан» - ученый

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и геологии Казахского национального университета имени Аль-Фараби Айман Нысанбаева высказалась касательно нового Послания Президента народу Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По её словам, Послание затронуло множество вопросов жизнедеятельности государства в условиях внутренних и внешних вызовов, с учетом новых политических и социально-экономических реалий.

    «Нынешнее Послание Президента народу Казахстан происходит в непростое время, когда мир, преодолевающий последствия пандемии коронавируса, вовлечен в новый геополитический кризис, а Казахстан к тому же переживает последствия «трагического января».
    Основной акцент в нем сделан на комплексную модернизацию политической системы, без которой невозможно дальнейшее развитие нового Казахстана. Озвученные меры по совершенствованию законодательной ветви власти направлены на мобильность и открытость принятия политических решений. Укрепление полномочий Парламента, как представительного органа, будет способствовать улучшению законотворческой деятельности.
    Трансформация избирательной системы также демонстрирует приверженность к курсу дальнейшей демократизации политических процессов в Казахстане с активным вовлечением общественности», - сказала спикер.
    Кроме того, она отметила инициированные Президентом административно-территориальные изменения. По её словам, создание новых областей позволит улучшить качество и комфорт жителей регионов, сельских территорий.
    «В целом, озвученные Президентом предложения соответствуют «духу времени», они обеспечат дальнейшее укрепление национальной безопасности, внутреннюю социально-экономическую стабильность, гласность, подотчетность и ориентированность органов власти на мнение населения. Всецело разделяя мысли о необходимости подстраиваться под современные условия жизни, учитывая возможные риски и потенциал, полагаем, что цели и задачи, поставленные Президентом созвучны ожиданиям общества и позволят преодолеть период турбулентности, с которым в последние несколько лет столкнулся не только Казахстан, но и все мировое сообщество», - подытожила она.

    Фото: facebook.com/Айман-Нысанбаева
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    Послание Президента РК-2022 Общество Алматы Новый Казахстан Послание Президента РК
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