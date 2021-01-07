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Политическая культура и активность населения повысились - Амантай Сейткасымов

Автор:  
Оксана Матасова
7 Января 2021, 19:00
Политическая культура и активность населения повысились - Амантай Сейткасымов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Своим мнением по поводу проходящей избирательной кампании с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился кандидат исторических наук, доцент, советник ректора КГУ им. Ш. Уалиханова Аманай Сейткасымов.

По словам спикера, в РК уже начались демократические процессы. Был принят Закон «О митингах», создан Национальный совет общественного доверия, что стало началом вовлечения в политическую культуру широких слоев населения.

«Все кандидаты в депутаты должны взять в основу статью Президента РК «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» и внести дальнейший вклад в демократизацию общества. В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости и понимаем, как много достигла за это время наша страна», - отметил А. Сейткасымов.

Спикер напомнил, что нынешние выборы в маслихаты, как и говорил ранее Президент, пройдут в новом формате и с новым содержанием. Так, примером может стать 30-процентная квота для женщин и молодежи, а также то, что в выборах принимают участие пять партий, среди которых и политическая оппозиция.

«Спектр технологий, применяемых политическими партиями, очень масштабный. Формы его разнообразны: агитации, пропаганда, ознакомление с программой, беседы, акции «От двери к двери», канвассинг и т.д. Особенно оживленно работа ведется в социальных сетях. Каждая партия выступает со своей программой, и в отличие от предыдущих выборов - все очень активны, смело выходят на диалог с населением. Выслушивают, записывают обращения граждан», - отметил А. Сейткасымов.

Спикер подчеркнул также претворение в жизнь концепции «Слышащего государства».

«Государство вникает уже не только в масштабные социальные вопросы, но и реагирует на местах на какие-то события, которые получают общественный резонанс. К примеру, мы все помним убийство браконьерами лесника и последовавшие действия со стороны государства», - пояснил собеседник.

По словам А. Сейткасымова, радует тот факт, что акмолинцы воспринимают нововведения с пониманием.

«Мы видим, что политическая культура и активность населения повысились. Среди кандидатов были проведены праймериз и дебаты. Последние проходят очень интересно, представители партий задают друг другу вопросы, порой разгораются споры… При этом поражает активность населения. Не может не радовать еще один факт - среди нынешних кандидатов много представителей сферы образования и здравоохранения», - добавил спикер.


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