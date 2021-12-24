Поликлинику на 250 мест строят в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в микрорайоне «Береке», строят новую поликлинику на 250 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Береке» активно застраивается, количество жителей возрастает, назрела необходимость в медицинском учреждении в этом микрорайоне.
По информации пресс-службы управления строительства, строительство началось в октябре прошлого года.
«Долго проходили конкурсные процедуры из-за перерасчета сметы. Цены на строительные материалы взлетели в два раза, потому приобретать их приходится заранее. К примеру, ранее сваи оценивались в 4 200 тенге за метр, сейчас – 8 600. Компания-подрядчик закупает строительные материалы по выгодным ценам со всей страны. Например, кирпич они доставляют из Нур-Султана», - отметили в управлении.
До конца декабря забьют сваи, приступили к установке блоков. Задействованы в строительстве около 50 человек и 10 единиц техники.
Ввод медицинского учреждения в эксплуатацию планируют на конец лета следующего года.
Общая стоимость объекта 2,3 млрд тенге. На этот год выделили 350 млн тенге, все средства освоены.
Похожую поликлинику до конца 2022-го года обещают построить и в развивающемся микрорайоне «Жас оркен».
Ранее аким области Кумар Аксакалов отмечал, что поликлиники в регионе начали строить впервые за 11 лет.
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