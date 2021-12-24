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Поликлинику на 250 мест строят в Петропавловске

24 Декабря 2021 16:44
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Поликлинику на 250 мест строят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в микрорайоне «Береке», строят новую поликлинику на 250 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Береке» активно застраивается, количество жителей возрастает, назрела необходимость в медицинском учреждении в этом микрорайоне.

По информации пресс-службы управления строительства, строительство началось в октябре прошлого года.

«Долго проходили конкурсные процедуры из-за перерасчета сметы. Цены на строительные материалы взлетели в два раза, потому приобретать их приходится заранее. К примеру, ранее сваи оценивались в 4 200 тенге за метр, сейчас – 8 600. Компания-подрядчик закупает строительные материалы по выгодным ценам со всей страны. Например, кирпич они доставляют из Нур-Султана», - отметили в управлении.

До конца декабря забьют сваи, приступили к установке блоков. Задействованы в строительстве около 50 человек и 10 единиц техники.

Ввод медицинского учреждения в эксплуатацию планируют на конец лета следующего года.

Общая стоимость объекта 2,3 млрд тенге. На этот год выделили 350 млн тенге, все средства освоены.

Похожую поликлинику до конца 2022-го года обещают построить и в развивающемся микрорайоне «Жас оркен».

Ранее аким области Кумар Аксакалов отмечал, что поликлиники в регионе начали строить впервые за 11 лет.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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