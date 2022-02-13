Поликлинику и лечебно-реабилитационный центр строят в столице
НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о строительстве поликлиники и лечебно-реабилитационного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
«Очень важно в развитие города привлекать также частные инвестиции, в том числе в медицинскую сферу.
За счёт частных средств в столице ведётся строительство пятиэтажной поликлиники с лечебно-реабилитационным центром.
Новый медцентр площадью 10 тыс. квадратных метров расположен в перспективном застраивающемся районе Алматы (пересечение улиц К. Азербаева и А98). Он сможет принимать более 500 пациентов в смену.
В медцентре помимо амбулаторной и стационарной помощи также будут оказывать реабилитационные услуги для лиц с разными видами заболеваний. Для данных целей будет действовать лечебно-реабилитационный центр площадью более 3,5 тыс. квадратных метров. В медучреждении также есть бассейн как для взрослых, так и для детей.
В строительство и оснащение данной поликлиники и лечебно-реабилитационного центра затрачивается 4,5 млрд тенге частных инвестиций. Чтобы увеличить охват горожан медпомощью, будем выделять субсидии частным медцентрам.
Кроме того, за счёт бюджета также расширяем сеть медцентров «Доктор у дома», ведём капитальный ремонт медучреждений и др.», - написал аким столицы.
Фото: Александр Куприенко
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