+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 29 °С
USD 403.79 EUR 452.77
RUB 5.82 CNY 57.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Поликлиники столицы отменят плановые приёмы и осмотры пациентов

22 Июня 2020 17:30
Поделиться:
Поликлиники столицы отменят плановые приёмы и осмотры пациентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом эпидситуации с 23 июня поликлиники города временно не будут проводить плановые приёмы и осмотры пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан. .

Новости по теме
50 больных коронавирусом в столице подключены к аппаратам ИВЛ
Легких форм заболевания коронавирусом стало больше регистрироваться в РК Один лечился самостоятельно, второй был на ИВЛ - врачи Алматы об умерших от коронавируса В РК число больных с КВИ с симптомами и бессимптомных превысило 27 тысяч человек

А именно не будут проводить: профилактические осмотры взрослого и детского населения, в том числе скрининги, плановые стоматологические услуги, услуги реабилитации, школы здоровья, медико-соцподдержка, оформление меддокументов на МСЭ, работа дневного стационара, направление на плановую госпитализацию в круглосуточный и дневной стационар.

Плановая консультативная помощь специалистов переводится в дистанционный формат. Выписка рецептов и выдача лекарственных препаратов лицам, состоящим на диспансерном учёте, будет проводиться дистанционно с доставкой препаратов на дом. Вакцинация населения будет проводиться в плановом порядке по Национальному календарю прививок. Прием и УЗИ-скрининг беременных женщин остаётся в прежнем режиме.

Поликлиники города будут принимать только экстренных пациентов и пациентов с признаками КВИ.

Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют.

22 июня в столице дополнительно развернуто 200 койко-мест. Под стационары, в случае необходимости, также будут перепрофилированы и другие учреждения.

Ранее сообщалось о том, что плановую госпитализацию приостановили в Нур-Султане.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив