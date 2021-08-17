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Поликлиники Атырауской области приостановили плановый приём пациентов
17 Августа 2021 01:39
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Поликлиники Атырауской области приостановили плановый приём пациентов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе, все объекты первичной медико-санитарной помощи (поликлиники, семейно-врачебные амбулатории) временно приостановили плановый приём пациентов. Под плановым приёмом пациентов подразумеваются скрининги, медицинские обследования, профилактические осмотры врачами.
Получить консультацию медицинских специалистов можно в онлайн-формате, обратившись в регистратуру участковой поликлиники. Приём пациентов по экстренным обращением продолжается. Прививочные пункты при поликлиниках будут работать без выходных»,- проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
Как ранее сообщалось, 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.
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