Поликлиники Атырауской области начинают прием пациентов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В связи со снижением числа заболевших COVID-19 в регионе все объекты первичной медико-санитарной помощи Атырауской области с 1 сентября начнут принимать пациентов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев. По словам главы облздрава, последние десять дней в регионе наблюдается снижение числа заболевших COVID-19. Так, за последние сутки выявили 126 человек с коронавирусной инфекцией.

«В связи с нестабильной эпидситуацией и ростом числа больных коронавирусной инфекцией 16 августа было принято решение перевести все поликлиники региона на онлайн-формат работы. Медики были задействованы в дополнительных прививочных пунктах, в выездных мобильных бригадах, а также в «красных» зонах. Немало сотрудников поликлиник заболели COVID-19, выполняя служебные обязанности. С 1 сентября, в связи со снижением заболеваемости в регионе, все поликлиники области будут работать в прежнем формате», - рассказал Асхан Байдувалиев.

За последние сутки COVID-19 в регионе заболели 126 человек, 643 пациента выздоровели, 7 человек скончались от коронавирусной инфекции. За последние трое суток от Covid-19 привились 3 687 человек.