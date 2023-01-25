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Полиграфическую краску будут выпускать в СКО

25 Января 2023, 22:12
Полиграфическую краску будут выпускать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за счет частных инвестиций намерены организовать два новых производства: по выпуску гибкой упаковки с печатью и полиграфической краски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, предполагаемый объем инвестиций в открытие производства упаковки составит около пяти млрд тенге. На предприятии создадут 70 новых рабочих мест. Мощность проекта составит до шести тысяч тонн упаковки в год.

Вопрос создания высокотехнологического производства обсуждали совместно с руководством Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Проект планируют реализовать на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar», созданной в регионе в 2019 году.

«Второй проект - компании ООО «Принт Колор». Это производство полиграфических красок. Предполагаемый объем инвестиций около пяти млрд тенге, с созданием 65 рабочих мест. Мощность проекта составит более 5,4 тысяч тонн в год», - добавили в управлении.


Фото: fpcink.com


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