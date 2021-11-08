Полигонные земли на западе Казахстана признаны безопасными
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно разгосударствления части земель полигона «Тайсойган» в Кызылкогинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«22 февраля 2016 года был ратифицирован договор об использовании и аренде испытательных полигонов. Согласно договора, северная часть полигона «Тайсойган – государственный летный испытательный центр (ГЛИЦ) №929», которая ранее находилась в аренде у Министерства обороны Российской Федерации перешли под юрисдикцию Казахстана. В Кызылкогинском районе Атырауской области в аренде у российских военных находилось 749,6 тыс га земли», - написал Роман Скляр в своем ответе.
Он напомнил, что по результатам договоренностей было возвращено 624,6 тыс га земли (83,3%).
«После возвращения земель военного полигона Тайсойган в состав Казахстана, в Атырауской области в течение двух лет проводились исследования на наличие в почве и воде опасных веществ. По результатам исследований стало известно, что 624,6 тысячи гектаров возвращенных земель экологически безопасны и пригодны для ведения сельского хозяйства», - отметил зампремьера.
«Также сообщаем, что в 2022 году в рамках комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области на 2021 – 2025 годы предусмотрена разработка проектно-сметной документации и проведение поисково-разведочных работ на месторождении Тайсойган», - заключил Р. Скляр.
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