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Полигон с нефтяными отходами проверят в Мангистауской области

16 Ноября 2019 22:46
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Полигон с нефтяными отходами проверят в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента устанавливают личность хозяина объекта. После этого на полигоне будут проведены проверочные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экологии Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

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Ранее были опубликованы фотографии полигона вблизи поселка Жетыбай. На кадрах видны неутилизированные нефтяные отходы и прочий мусор.

В департаменте экологии региона сообщили, что их сотрудники уже приступили к выяснению принадлежности объекта. После того, как станет известно, в чьей собственности находится полигон, на объекте будет проведена проверка.

«В установленном порядке будут приняты соответствующие меры. Сотрудники территориального департамента экологии уже выезжали в посёлок Жетыбай Каракиянского района. Дополнительная информация будет предоставлена позже», - сообщили в пресс-службе департамента экологии области.

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Ключевые слова: Экология, Мангистауская область, Нефть,
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