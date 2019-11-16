Полигон с нефтяными отходами проверят в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента устанавливают личность хозяина объекта. После этого на полигоне будут проведены проверочные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экологии Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

Ранее были опубликованы фотографии полигона вблизи поселка Жетыбай. На кадрах видны неутилизированные нефтяные отходы и прочий мусор.

В департаменте экологии региона сообщили, что их сотрудники уже приступили к выяснению принадлежности объекта. После того, как станет известно, в чьей собственности находится полигон, на объекте будет проведена проверка.

«В установленном порядке будут приняты соответствующие меры. Сотрудники территориального департамента экологии уже выезжали в посёлок Жетыбай Каракиянского района. Дополнительная информация будет предоставлена позже», - сообщили в пресс-службе департамента экологии области.