Полигон нефтяных отходов могут закрыть в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полигон нефтяных отходов ТОО «Таза Табигат-АН», расположенный в 7 километрах от поселка Жанатан Байганинского района, могут закрыть из-за выявленных экологами нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«По поручению прокуратуры области в июне-июле 2018 года сотрудниками Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК была проведена внеплановая проверка за последние 5 лет деятельности ТОО «Таза Табигат-АН», по результатам которой выявлен ряд нарушений. В частности, выявлено размещение отходов сверхустановленных лимитов, в компании не вели учет отходов образующихся на полигоне, имелась разница в предоставленных данных о принятых, нейтрализованных объемах отходов и данными фактически размещенных отходов, на предприятии отсутствовали специально оборудованные контейнера для сбора отходов с указанием вида размещаемых отходов», - сообщили в департаменте экологии Актюбинской области.

ТОО было привлечено к административной ответственности на общую сумму 336 700 тенге. Однако до настоящего времени, административные штрафы не взысканы. В связи с истечением срока добровольной оплаты будут приняты меры по принудительному взысканию через Региональную палату частных судебных исполнителей.

Также департаментом экологии направлено исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области на приостановку хозяйственной деятельности по эксплуатации установки по нейтрализации щелочных отходов. Рассмотрение иска назначено на ближайшие дни.

Ранее жители села Жанатан Байганинского района пожаловались на неприятный запах, который по их словам исходит от полигона ТОО «Таза Табигат-АН».