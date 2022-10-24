Полиция Жетысуской области отметила День Республики

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Торжественное празднование Дня Республики состоялось в центральном Доме культуры в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Возрождение этой даты в праздничном календаре – это символ признания поколением Нового Казахстана своих истоков и преемственности, уважения исторических заслуг и воли нашего народа на пути к Независимости. На всех этапах становления страны органам внутренних дел отводилась важная роль в обеспечении стабильности и безопасности. Уверен, что наши сотрудники будут и впредь с честью выполнять свой служебный долг по охране правопорядка и защите конституционных прав граждан. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира, успехов в службе на благо нашей Родины – Республики Казахстан», – отметил начальник департамента Атыгай Арыстанов.

Высокими наградами, грамотами, благодарственными письмами были поощрены 88 полицейских региона, шесть из которых отмечены главой МВД Казахстана Маратом Ахметжановым.

Специальное звание «полковник полиции» досрочно присвоено заместителю начальника УМПС Ерлану Раймбекову, а также звание «подполковник полиции» старшему инспектору ЦОУ УП Талдыкоргана Евгению Киму. Также за особые заслуги и достижения по службе 27 сотрудников награждены медалью «Қазақстан полициясына 30 жыл», а также один сотрудник медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».

Не остались без внимания ветераны и родители молодых сотрудников, которым вручены благодарственные письма и ценные подарки.

Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт с участием артистов областной филармонии.