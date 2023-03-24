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Полиция задержала транснациональную преступную группу, изъяла 72 тонны прекурсоров

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2023, 07:15
Полиция задержала транснациональную преступную группу, изъяла 72 тонны прекурсоров Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД пресечена деятельность транснациональной преступной группы из числа граждан Казахстана и ближнего зарубежья, наладивших поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативниками проводились специальные мероприятия по установлению каналов поставки прекурсоров, которые предназначались для использования при изготовлении синтетических наркотиков в условиях подпольной лаборатории. Для определения роли каждого фигуранта и причастности иных лиц на протяжении всего маршрута «специальный груз» отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки.

В октябре прошлого года на начальном этапе специальной операции, а также в марте текущего года за пределами страны задержаны трое иностранных граждан, причастные к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе операции 21 марта в Алматы задержаны остальные фигуранты по делу. Ими оказались двое граждан ближнего зарубежья и один гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон, поддельное удостоверение сотрудника полиции иностранного государства, зип-пакеты, электронные весы, патроны автомата Калашникова калибра 7,62 мм.

В ходе обыска складских помещений сотрудниками МВД и департамента полиции города Алматы изъяты прекурсоры, применяемые при изготовлении синтетических наркотиков, а также две единицы реакторов – специального лабораторного оборудования для изготовления синтетических наркотиков. Общий объем изъятых прекурсоров составил 72,7 тонны. Таким образом не допущено изготовление 8 тонн синтетических наркотиков. Это 8 млн разовых доз. Проводятся следственные действия. МВД продолжает работу по пресечению прекурсоров до стадии производства синтетических наркотиков.


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