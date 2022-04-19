Полиция задержала нападавших на АЗС в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция задержала преступный дуэт, совершивший разбойный налет на пять автозаправочных станций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

15 апреля в Алматы и пригороде неизвестные лица совершили пять вооруженных нападений на АЗС. Преступники использовали ножи, передвигались на Toyota Camry-50 и намеренно выбирали мелкие автозаправки, где отсутствовала охрана.

По камерам видеонаблюдения правоохранители установили номерные знаки разыскиваемого автомобиля, зарегистрированные, как оказалось, за машиной немецкого автопрома.

«Номерные знаки были от автомобиля Volkswagen Golf, принадлежащего алматинцу. Проверив и подтвердив его алиби, мы установили, что подозреваемые похитили номерной знак у припаркованной машины, а затем вернулись и вновь прикрепили госномер к ее бамперу», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Разбойные нападения совершены на АЗС в Алматы, Илийском и Карасайском районах. В качестве подозреваемых задержан 34-летний житель Алматы и его 23-летний племянник. В своих показаниях мужчина пояснил, что промышлял частным извозом на купленной в кредит автомашине. Добытая преступным путем наличность (около 300 тысяч тенге) пошла на погашение банковского долга. Оба задержанных помещены под стражу. Расследование по факту проводится по ст.192 УК РК «Разбой».