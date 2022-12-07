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Полиция задержала казахстанца, позирующего на фото с убитым медведем

7 Декабря 2022, 21:42
Полиция задержала казахстанца, позирующего на фото с убитым медведем

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Личность позирующего на фото с отстрелянным медведем мужчины установили полицейские Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как выяснилось, фотоснимок сделан в сентябре текущего года в горах Ескельдинского района, на котором запечатлен 41-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен для дачи показаний в районную полицию.

«Расследование по факту проводится согласно ст.337 ч.4 п.2 УК РК «Незаконная охота, совершенная в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела взято на контроль областным департаментом полиции.

Фото: polisia.kz


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