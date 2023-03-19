Полиция задержала 61 сторонника экс-премьера Пакистана в ходе операции в Лахоре

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Полиция пакистанской провинции Пенджаб в субботу задержала 61 активиста оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) в ходе операции на территории резиденции бывшего премьер-министра Пакистана и председателя ДЗС Имрана Хана в Лахоре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«61 человек арестован у резиденции Имрана Хана в Лахоре», - сообщило агентство Reuters со ссылкой на начальника полиции провинции Усмана Анвара.

Утром 18 марта полиция приступила к ликвидации устроенных сторонниками ДЗС палаточных лагерей, расположенных на прилегающей к резиденции территории. Активисты оппозиционной партии стали оказывать сопротивление, применяя огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью. Отмечается, что полицейские использовали бульдозер, чтобы снести ворота, ведущие к резиденции экс-премьера. Сотрудники правоохранительных органов обыскали территорию вокруг дома Хана на предмет наличия средств и материалов, которые могли быть использованы против полиции, после чего завершили операцию.