Полиция задержала 24-летнего парня по подозрению в преследовании девочки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 октября в полицию обратился местный житель о принятии мер в отношении неизвестного, который преследовал его несовершеннолетнюю дочь в подъезде дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

«Полицейскими установлен и доставлен в Управление полиции района «Алматы» 24-летний житель города. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с участием несовершеннолетней и ее законных представителей, направленные на выяснения обстоятельства по данному факту», - говорится в сообщении.