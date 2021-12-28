+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полиция задержала 14-летнего подозреваемого в стрельбе в штате Техас

28 Декабря 2021 14:36
Поделиться:
Полиция задержала 14-летнего подозреваемого в стрельбе в штате Техас

ГАРЛЕНД. КАЗИНФОРМ - Четырнадцатилетний подозреваемый в стрельбе, происшедшей вечером в воскресенье, в результате которой погибли трое подростков и один получил ранения, был взят под стражу на основании ордера, МИА «Казинформ» передает со ссылкой на NBC News.

Новости по теме
Казахская детская литература выходит на американский книжный рынок: Приключения Бату и его друзей выпустит издательство Amazon Publishing
Коронавирус в мире: Рождество с ограничениями и массовая отмена авиарейсов Казахстан и США сделали совместное заявление по расширенному стратегическому партнерству В США открыли капсулу времени

«30 минут назад нами был сделан арест подозреваемого в стрельбе. Им является четырнадцатилетний подросток», - глава полиции города Гарленд Джефф Брайан сообщил во время пресс-конференции.

Позже Брайан пояснил, что подозреваемому не были выдвинуты обвинения в убийствах, однако его взяли под стражу на основании ордера.

По его словам, личности подозреваемого и погибших пока не раскрываются. Однако известно, что жертвами являются подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Сообщается, что подростку, получившему ранение, 15 лет. Все погибшие были латиноамериканцами.

Говорится, что полицейский среагировали на вызов о стрельбе в городе Гарленд, расположенном на северо-востоке от города Даллас, штат Техас, в 7:30 вечера в воскресенье.

На месте стрельбы в магазине были обнаружены тела трех подростков, еще один был госпитализирован с ранениями.

В полиции сообщили, что на записях видео видно, как «светлокожий подросток выбежал из белого четырехдверного пикапа Dodge, начал стрельбу после того, как вошел в магазин. После он покинул место преступления.

В полиции города Гарленд сообщили, что расследование по делу продолжается.


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #США   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Adlet Seilkhanov

Новости по теме
Казахская детская литература выходит на американский книжный рынок: Приключения Бату и его друзей выпустит издательство Amazon Publishing
Коронавирус в мире: Рождество с ограничениями и массовая отмена авиарейсов
Казахстан и США сделали совместное заявление по расширенному стратегическому партнерству
В США открыли капсулу времени
Популярное
1 Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах
3 За счет чего повысили зарплаты акимов и министров
4 Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
5 В Казахстане хотят снова ограничить вход в ТРЦ, ЦОНы, спортивно-оздоровительные центры
6 Новый год пройдет в городе скромно - заместитель акима Алматы
Читайте также
С 2022 года в Брюсселе вводится запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей
Рекорд по числу заражений во Франции: ужесточаются меры против COVID-19
Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах
За счет чего повысили зарплаты акимов и министров
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
В Казахстане хотят снова ограничить вход в ТРЦ, ЦОНы, спортивно-оздоровительные центры
Новый год пройдет в городе скромно - заместитель акима Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив