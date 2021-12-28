Полиция задержала 14-летнего подозреваемого в стрельбе в штате Техас
ГАРЛЕНД. КАЗИНФОРМ - Четырнадцатилетний подозреваемый в стрельбе, происшедшей вечером в воскресенье, в результате которой погибли трое подростков и один получил ранения, был взят под стражу на основании ордера, МИА «Казинформ» передает со ссылкой на NBC News.
«30 минут назад нами был сделан арест подозреваемого в стрельбе. Им является четырнадцатилетний подросток», - глава полиции города Гарленд Джефф Брайан сообщил во время пресс-конференции.
Позже Брайан пояснил, что подозреваемому не были выдвинуты обвинения в убийствах, однако его взяли под стражу на основании ордера.
По его словам, личности подозреваемого и погибших пока не раскрываются. Однако известно, что жертвами являются подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Сообщается, что подростку, получившему ранение, 15 лет. Все погибшие были латиноамериканцами.
Говорится, что полицейский среагировали на вызов о стрельбе в городе Гарленд, расположенном на северо-востоке от города Даллас, штат Техас, в 7:30 вечера в воскресенье.
На месте стрельбы в магазине были обнаружены тела трех подростков, еще один был госпитализирован с ранениями.
В полиции сообщили, что на записях видео видно, как «светлокожий подросток выбежал из белого четырехдверного пикапа Dodge, начал стрельбу после того, как вошел в магазин. После он покинул место преступления.
В полиции города Гарленд сообщили, что расследование по делу продолжается.
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