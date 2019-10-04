Полиция взяла на особый контроль дело об изнасиловании павлодарки таксистом

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в изнасиловании жительницы Павлодара и хищения у неё мобильного телефона таксист под стражу не взят, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Заявление она подала второго июня. Сразу же было начато досудебное расследование по факту изнасилования и хищения чужого имущества, назначена экспертиза, расследование продолжается», - рассказала пресс-секретарь департамента полиции Павлодарской области Жанна Белялова.

По её словам, в своём заявлении потерпевшая сообщила об изнасиловании и хищении её имущества - сотового телефона. Подозреваемый в изнасиловании жительницы Павлодара и в хищении у неё мобильного телефона работал таксистом. Он женат и воспитывает детей. Иная информация в интересах следствия не распространяется.

«Департаментом полиции Павлодарской области проводится досудебное расследование по факту изнасилования и хищения имущества гражданки С.», - заявил начальник департамента полиции Павлодарской области генерал Амантай Аубакиров. По делу дополнительно назначен ряд судебных экспертиз, результаты которых будут готовы в ближайшее время.

«Проверяются доводы подозреваемого М., и проводятся следственные действия с его участием. Избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, с учётом личности и тяжести содеянного», - отметил А. Аубакиров. Кроме того, по данным департамента полиции, установлены близкие родственники подозреваемого М., которые приходили к потерпевшей и просили забрать заявление. «С их участием проводятся следственные действия, будет дана юридическая оценка. За допущенную волокиту и низкое качество расследования по делу управлением собственной безопасности в отношении сотрудников департамента полиции области проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры», - отметил глава департамента. Первого октября начальник департамента потерпевшую С. вместе с защитником принял на личном приёме, ход расследования взял на особый контроль.