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Полиция возбудила дело по факту пропажи 13-летней акмолинки

28 Августа 2020 15:30
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Полиция возбудила дело по факту пропажи 13-летней акмолинки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По факту пропажи 13-летней акмолинки полицейские начали досудебное производство по статье «Убийство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в полиции, розыскные мероприятия по поиску пропавшей несовершеннолетней Айгерим Хайдаровой продолжаются восьмые сутки.

«По данному факту начато досудебное производство по статье 99 УК РК( Убийство), допрошено более 200 очевидцев и свидетелей, которые могли видеть 13- летнюю девочку в день ее исчезновения», - добавили в пресс-службе департамента полиции региона.
Напомним, 21 августа 2020 года в дежурную часть УП города Кокшетау обратилась мама пропавшей и сообщила, что 20 августа около 15.00 часов ее дочь вышла из дома поселке Нурлы-кош в парикмахерскую, после чего не вернулась домой, сотовый телефон отключен, местонахождение не известно.
Как отмечают полицейские, ежедневно в поисках девочки задействовано более 100 сотрудников полиции, более 20 спасателей, более 30 военнных и более 350 волотеров. Поиски продолжаются. «Данное дело находится на особом контроле руководства ДП Акмолинской области», - резюмировали в полиции.


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#Акмолинская область   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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