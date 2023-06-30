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    11:26, 30 Июнь 2023 | GMT +6

    Полиция ВКО не нашла состава преступления в инциденте с взятием крови у маралов

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области полиция провела проверку по поводу видеозаписи, на которой берут кровь из рогов марала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространено видео, на котором в одном из крестьянских хозяйств Катонкарагайского района ВКО берут кровь из рогов марала. Большинство пользователей сетей интересуются, насколько это законно.

    В связи с этим Департамент полиции ВКО провел проверку.

    «Сотрудники полиции проверили наличие документов на содержание маралов и реализацию полученной от них продукции. Как выяснилось, отдел ветеринарии Катонкарагайского района выдал хозяйству разрешение на ведение деятельности по переработке продукции и сырья, получаемого от животных. Таким образом, в их действиях нет состава уголовного или административного правонарушения», – говорится в информации.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область МВД РК Правоохранительные органы
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