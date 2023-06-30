Полиция ВКО не нашла состава преступления в инциденте с взятием крови у маралов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области полиция провела проверку по поводу видеозаписи, на которой берут кровь из рогов марала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространено видео, на котором в одном из крестьянских хозяйств Катонкарагайского района ВКО берут кровь из рогов марала. Большинство пользователей сетей интересуются, насколько это законно.

В связи с этим Департамент полиции ВКО провел проверку.

«Сотрудники полиции проверили наличие документов на содержание маралов и реализацию полученной от них продукции. Как выяснилось, отдел ветеринарии Катонкарагайского района выдал хозяйству разрешение на ведение деятельности по переработке продукции и сырья, получаемого от животных. Таким образом, в их действиях нет состава уголовного или административного правонарушения», – говорится в информации.