Полиция в Алматы презентовала проект по улучшению дорожного движения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы презентовала проект по совершенствованию организации дорожного движения и повышению уровня дорожной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции Алматы разработал Комплексный план по совершенствованию организации дорожного движения и повышению дорожной безопасности в городе Алматы на 2020-2023 годы. План состоит из пяти разделов и 38 пунктов. Он охватывает вопросы повышения эффективности организации дорожного движения, повышения безопасности пешеходов, повышения безопасности улично-дорожной инфраструктуры, пробивки и реконструкции улично-дорожной сети, а также вопросы развития парковочного пространства.

«Сейчас проводится модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением. Данная система обеспечит регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени, с учетом фактической интенсивности движения по направлениям, подсчет статистики движения транспорта, работу табло обратного отсчета времени в онлайн режиме, приоритетный пропуск специализированного транспорта. Управление на светофорных объектах в онлайн режиме, с применением современного европейского оборудования и детекторов транспорта позволяют на 18-20% повысить пропускную способность перекрестков и уменьшить количество остановок транспортных средств на 20-40%. Также уменьшит количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 25-35% и количество дорожно-транспортных происшествий до 20%», – рассказал начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Сейчас в городе функционирует 73 регулируемых пешеходных перехода с табло вызова.

«В 2021 году предлагаем обустроить 70 регулируемых пешеходных переходов с кнопкой вызова пешеходами, которые исключают наезды на пешеходов и обеспечивают упорядоченный и безопасный переход через проезжую часть. Кроме того, планируется установка дорожных знаков с высокоинтенсивной световозвращающей пленкой, дополнительного освещения, шумовых полос, ограничителей скорости ударного воздействия, физических ограждений и др. Строительство нерегулируемых пешеходных переходов позволяет снизить на 15-20% количество ДТП с участием пешеходов. Сегодня ведется строительство 8 надземных пешеходных переходов», - добавил Канат Таймерденов.