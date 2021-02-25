09:21, 25 Февраль 2021 | GMT +6
Полиция установила мотив убийства мужчины из обреза в Экибастузе
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области установлен мотив убийства экибастузца. Мотивом совершения убийства стала давняя неприязнь между убитым и подозреваемым из-за бытовых и рабочих конфликтов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Установлено, что мотивом совершения убийства стали давние неприязненные отношения между потерпевшим и подозреваемым из-за бытовых и рабочих конфликтов», - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов, установивший мотив убийства мужчины в Экибастузе.
Напомним, 23 февраля мужчина во дворе дома в Экибастузе из обреза выстрелил в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте. Подозреваемый в совершении этого преступления задержан.