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    09:21, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Полиция установила мотив убийства мужчины из обреза в Экибастузе

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области установлен мотив убийства экибастузца. Мотивом совершения убийства стала давняя неприязнь между убитым и подозреваемым из-за бытовых и рабочих конфликтов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Установлено, что мотивом совершения убийства стали давние неприязненные отношения между потерпевшим и подозреваемым из-за бытовых и рабочих конфликтов», - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов, установивший мотив убийства мужчины в Экибастузе.
    Напомним, 23 февраля мужчина во дворе дома в Экибастузе из обреза выстрелил в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте. Подозреваемый в совершении этого преступления задержан.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Павлодарская область
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