Полиция установила личность подозреваемого, заявившего о бомбе у Капитолия

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - После длительных переговоров в четверг у здания библиотеки Конгресса США полиция Капитолия США арестовала мужчину, который утверждал, что у него в машине есть взрывное устройство. Полиция опознала подозреваемого как 49-летнего Флойда Рэя Роузберри из Гровера, Северная Каролина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Из-за произошедшего инцидента пришлось эвакуировать людей из нескольких зданий в этом районе, сообщает в Тwitter полиция Капитолия.

В пресс-релизе, опубликованном позднее в четверг, сообщается, что в грузовике Роузберри не было обнаружено бомбы, но у него действительно были материалы, предположительно для изготовления бомбы.

Отмечается, что мужчина вел прямую трансляцию с места происшествия. На видео в Facebook видно, как он сидит в грузовике, держит канистру, которая, по его словам, была бомбой, и говорит о «революции». Видео и профиль Розберри в Facebook были сразу уже удалены.

До этого Роузберри часто публиковал в Facebook посты в поддержку Трампа.

В видео, опубликованном в четверг, Розберри назвал себя «патриотом». Он сказал, что его не волнует, станет ли Трамп когда-нибудь снова президентом, но он также считает, что «все демократы должны уйти в отставку.