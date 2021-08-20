+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полиция установила личность подозреваемого, заявившего о бомбе у Капитолия

20 Августа 2021 12:16
Поделиться:
Полиция установила личность подозреваемого, заявившего о бомбе у Капитолия

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - После длительных переговоров в четверг у здания библиотеки Конгресса США полиция Капитолия США арестовала мужчину, который утверждал, что у него в машине есть взрывное устройство. Полиция опознала подозреваемого как 49-летнего Флойда Рэя Роузберри из Гровера, Северная Каролина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Новости по теме
Павлодарские полицейские задержали скрывавшую преступление сельчанку
В Алматы стреляли в работника железнодорожного предприятия Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО Мужчину застрелили в Сатпаеве

Из-за произошедшего инцидента пришлось эвакуировать людей из нескольких зданий в этом районе, сообщает в Тwitter полиция Капитолия.

В пресс-релизе, опубликованном позднее в четверг, сообщается, что в грузовике Роузберри не было обнаружено бомбы, но у него действительно были материалы, предположительно для изготовления бомбы.

Отмечается, что мужчина вел прямую трансляцию с места происшествия. На видео в Facebook видно, как он сидит в грузовике, держит канистру, которая, по его словам, была бомбой, и говорит о «революции». Видео и профиль Розберри в Facebook были сразу уже удалены.

До этого Роузберри часто публиковал в Facebook посты в поддержку Трампа.

В видео, опубликованном в четверг, Розберри назвал себя «патриотом». Он сказал, что его не волнует, станет ли Трамп когда-нибудь снова президентом, но он также считает, что «все демократы должны уйти в отставку.


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #США   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Жанна Нурмаганбетова

Новости по теме
Павлодарские полицейские задержали скрывавшую преступление сельчанку
В Алматы стреляли в работника железнодорожного предприятия
Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
Мужчину застрелили в Сатпаеве
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
3 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
4 Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
5 Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
6 В Алматы заработали обновленные экопосты
Читайте также
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
В Алматы заработали обновленные экопосты
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив