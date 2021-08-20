Полиция установила личность подозреваемого, заявившего о бомбе у Капитолия
ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - После длительных переговоров в четверг у здания библиотеки Конгресса США полиция Капитолия США арестовала мужчину, который утверждал, что у него в машине есть взрывное устройство. Полиция опознала подозреваемого как 49-летнего Флойда Рэя Роузберри из Гровера, Северная Каролина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.
Из-за произошедшего инцидента пришлось эвакуировать людей из нескольких зданий в этом районе, сообщает в Тwitter полиция Капитолия.
В пресс-релизе, опубликованном позднее в четверг, сообщается, что в грузовике Роузберри не было обнаружено бомбы, но у него действительно были материалы, предположительно для изготовления бомбы.
Отмечается, что мужчина вел прямую трансляцию с места происшествия. На видео в Facebook видно, как он сидит в грузовике, держит канистру, которая, по его словам, была бомбой, и говорит о «революции». Видео и профиль Розберри в Facebook были сразу уже удалены.
До этого Роузберри часто публиковал в Facebook посты в поддержку Трампа.
В видео, опубликованном в четверг, Розберри назвал себя «патриотом». Он сказал, что его не волнует, станет ли Трамп когда-нибудь снова президентом, но он также считает, что «все демократы должны уйти в отставку.
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