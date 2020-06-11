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Полиция установила факт сбыта наркотиков актеру Михаилу Ефремову

11 Июня 2020 00:41
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Полиция установила факт сбыта наркотиков актеру Михаилу Ефремову

МОСКВА. ТАСС. КАЗИНФОРМ -Актер Михаил Ефремов, ставший в понедельник виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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По факту сбыта ему наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

«В ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта [наркотиков] неустановленными лицами водителю иномарки. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»)», - сообщили в полиции.

Уголовное дело в отношении актера передано для расследования из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.

«Уголовное дело в отношении водителя иномарки, совершившего ДТП на Смоленской площади, передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве», - сказали в пресс-службе.

Фото: ТАСС

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#Происшествия   #Россия  
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