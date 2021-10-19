Полиция Тараза поощрит парня, который рискуя жизнью помог ребенку

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Оставленная одна дома малолетняя девочка оказалась в сложной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал заместитель начальника ОП-1 города управления полиции города Тараза Руслан Маханов, 15 октября в Таразе шестилетняя девочка вышла на балкон своей квартиры, дверь за ней захлопнулась, она не смогла зайти обратно.

«Это происходило на четвертом этаже многоэтажного дома. Проходивший мимо молодой человек увидел плачущего ребенка и, рискуя жизнью, взобрался на балкон четвертого этажа, открыл дверь в квартиру и остался с ребенком до возвращения мамы. В этом время мама, как выяснилось, выходила в магазин», - пояснил Руслан Маханов.





Этот эпизод в очередной раз показывает опасность оставления дома без присмотра малолетних детей. Участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа с родителями, подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

«На данный момент рассматривается вопрос о поощрении молодого человека руководством первого отдела полиции управления полиции города Тараза», - сказал заместитель начальника ОП-1 города управления полиции города Тараза Руслан Маханов.