Полиция сыграла в футбол с акиматом в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция сыграла с чиновниками в футбол. Матч прошел в ничью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На стадионе детско-юношеской спортшколы села Успенка между государственными учреждениями района, в том числе и командой правоохранительных органов, состоялся товарищеский матч по футболу, посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Встреча была напряжённой и со множеством захватывающих моментов у ворот соперников. Закончилась игра со счетом 1:1.

«Полицейские Успенского района постоянно посещают спортзал, поддерживая хорошую физическую форму. А проведение подобных мероприятий очень важно, поскольку они не только поднимают соревновательный дух, но и дают возможность пообщаться в неформальной обстановке», - добавили в ведомстве.