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    04:44, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Полиция сыграла в футбол с акиматом в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция сыграла с чиновниками в футбол. Матч прошел в ничью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На стадионе детско-юношеской спортшколы села Успенка между государственными учреждениями района, в том числе и командой правоохранительных органов, состоялся товарищеский матч по футболу, посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Встреча была напряжённой и со множеством захватывающих моментов у ворот соперников. Закончилась игра со счетом 1:1.
    «Полицейские Успенского района постоянно посещают спортзал, поддерживая хорошую физическую форму. А проведение подобных мероприятий очень важно, поскольку они не только поднимают соревновательный дух, но и дают возможность пообщаться в неформальной обстановке», - добавили в ведомстве.

    Теги:
    Спорт Павлодарская область
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