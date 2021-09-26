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    16:32, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Полиция СКО: спецохрана и тревожные кнопки есть не во всех школах

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции Северо-Казахстанской области проводят встречи с охранными организациями и сотрудниками учебных заведений. Основная тема - обеспечение безопасности детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в регионе 470 школ, из которых 46 находятся в Петропавловске. Начальник отдела по контролю за охранной деятельностью Руслан Даньяров сообщил, что специализированная охрана и «тревожные кнопки» есть не во всех школах области.

    Полицейские отметили, что в деле обеспечения безопасности нет какого-то одного действенного метода, гарантирующего надежную безопасность. Важно использование всего возможного технического оснащения, ответственный и добросовестный подход к работе техперсонала и охранников. Стоит учитывать специфику охраны сельских и городских объектов.

    «Безопасность учащихся и готовность персонала к действиям при угрозе террористического акта стали темой рабочей встречи полицейских и работников Kozybayev University. Полицейские рассказали о порядке действий персонала объектов, уязвимых в террористическом отношении, при возникновении кризисных ситуаций. Аналогичное занятие провели в колледже сферы обслуживания», - рассказали в пресс-службе.

    Учебные заведения в плановом порядке полицейские проверяют на соответствие требованиям антитеррористической защищённости. Всего с начала года за недостатки в технической укреплённости привлекли к ответственности пятерых руководителей объектов, уязвимых в террористическом отношении.

    Ранее сообщалось, что члены мониторинговой группы при проверке безопасности в учебных заведениях смогли беспрепятственно попасть в две школы Петропавловска через пожарные выходы.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование Безопасность
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