Полиция СКО: Пожилые люди плохо информированы об интернет-мошенничествах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские усилили работу по предупреждению бесконтактного мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, оперативники и участковые раздают брошюры и плакаты, в которых разъясняется опасность действий аферистов с просторов Интернета.

«Полицейские поэтапно обходят крупные торговые дома, рынки и другие общественные места. Сотрудники криминальной полиции раздают брошюры и индивидуально беседуют с людьми. При поддержке волонтеров и педагогов в родительских чатах регулярно отправляют профилактические видео, памятки и рекомендации. Анализ показывает: молодежь и люди среднего возраста в целом хорошо осведомлены и предупреждены о действиях и уловках интернет-мошенников. Информированность пенсионеров оставляет желать лучшего», - рассказали в пресс-службе.

С начала января в городскую полицию поступило более 30 заявлений об интернет-мошенничествах. Сейчас дела находятся в производстве.

Полицейские просят население быть бдительными, звонить в call-центр своего банка и в полицию.



