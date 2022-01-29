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Полиция СКО: Пожилые люди плохо информированы об интернет-мошенничествах

29 Января 2022 06:27
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Полиция СКО: Пожилые люди плохо информированы об интернет-мошенничествах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские усилили работу по предупреждению бесконтактного мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, оперативники и участковые раздают брошюры и плакаты, в которых разъясняется опасность действий аферистов с просторов Интернета.

«Полицейские поэтапно обходят крупные торговые дома, рынки и другие общественные места. Сотрудники криминальной полиции раздают брошюры и индивидуально беседуют с людьми. При поддержке волонтеров и педагогов в родительских чатах регулярно отправляют профилактические видео, памятки и рекомендации. Анализ показывает: молодежь и люди среднего возраста в целом хорошо осведомлены и предупреждены о действиях и уловках интернет-мошенников. Информированность пенсионеров оставляет желать лучшего», - рассказали в пресс-службе.

С начала января в городскую полицию поступило более 30 заявлений об интернет-мошенничествах. Сейчас дела находятся в производстве.

Полицейские просят население быть бдительными, звонить в call-центр своего банка и в полицию.



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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Интернет   #Мошенничество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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