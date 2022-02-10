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Полиция СКО: Не во всех школах есть тревожные кнопки

10 Февраля 2022 09:17
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Полиция СКО: Не во всех школах есть тревожные кнопки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области, на совещании по итогам оперативно-служебной деятельности за январь, обсудили обеспечение безопасности детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, все 474 школы города и области имеют систему видеонаблюдения, однако не все выведены в дежурные части полицейских подразделений. Не во всех школах имеются тревожные кнопки, наличие которые требует антитеррористическое законодательство.

Начальник ведомства Айдын Кабдулдинов подчеркнул необходимость усилить профилактическую работу и особое внимание уделить детской безопасности.

«В образовательных учреждениях взять на контроль не только работу камер видеонаблюдения, но и установку комплексной системы безопасности», - поручил А. Кабдулдинов руководителям всех территориальных подразделений.

Обстановка в регионе стабильная. В январе по области зарегистрировали 379 преступлений. В том числе 10 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, которые, в основном, были совершены лицами, злоупотребляющими спиртными. Полицейские отметили, что тяжкие преступления чаще всего совершаются в состоянии алкогольного опьянения. А. Кабдулдинов еще раз напомнил, что борьба с алкоголизмом – одно из важных направлений в профилактической работе полицейских.




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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Безопасность  
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Автор:

Олеся Жуковень

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