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Полиция СКО нашла ушедшего из центра психического здоровья мужчину

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Апреля 2023, 15:39
Полиция СКО нашла ушедшего из центра психического здоровья мужчину Фото: polisia.kz

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина, ушедший из центра психического здоровья, найден полицейскими СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 апреля в отдел полиции Тайыншинского района СКО поступило сообщение, что с территории центра психического здоровья города Тайынша в неизвестном направлении ушел 29-летний опекаемый. Полицейскими были начаты розыскные мероприятия, к которым активно подключились волонтеры и неравнодушные граждане, распространявшие фотоориентировки в социальных сетях.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 25 на 26 апреля местонахождение пропавшего было установлено старшим оперуполномоченным отдела полиции Тайыншинского района Дарханом Сагидула в селе Мариновка Акмолинской области. Выяснилось, что из Тайынши мужчина на попутках уехал в Астану. Оттуда дальние родственники отправили его в Мариновку, где он и был найден сотрудником полиции.

26 апреля разыскиваемый был благополучно доставлен в город Тайыншу и передан руководству центра психического здоровья.

Полицейские благодарят волонтеров и всех неравнодушных граждан, принимавших посильное участие в розыске мужчины.

По информации управления криминальной полиции ДП СКО, с начала года по СКО полицейскими устанавливалось местонахождение 12 без вести пропавших граждан, из них в настоящее время установлены 11 разыскиваемых, установлено также местонахождение 2 человек, из числа объявленных в розыск в прошлые годы.


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