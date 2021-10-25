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    14:38, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Полиция РК будет под видеонаблюдением – МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полиция РК будет под видеонаблюдением. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручением Главы государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года перед МВД поставлена задача по обеспечению сплошным видеонаблюдением пенитенциарных учреждений и служебных помещений полиции, осуществляющих работу с населением. Сейчас во всех подразделениях полиции ведутся активные работы по монтажу систем видеонаблюдения, которые будут завершены в текущем году. В результате будет установлено 16 658 камер. Таким образом, сама полиция тоже будет под видеонаблюдением, что сделает ее деятельность более открытой для населения и сократит количество жалоб на действия сотрудников», – сказал С. Сарсенов.

    По его словам, в учреждениях уголовно-исполнительной системы будет установлено 33 966 камер. В текущем году видеонаблюдением охватят 29 учреждений, где самая сложная оперативная обстановка. А обеспечение удаленного видеомониторинга в оставшихся учреждениях будет завершено

    в 2023 году. Все камеры, установленные в местах содержания

    и пребывания спецконтингента, будут антивандальными, с высокой степенью защиты, с исключением возможности снятия и повреждения их ручным способом, без применения инструмента. Установка камер видеонаблюдения, прежде всего, направлена на соблюдение и защиту прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, их безопасности, а также предупреждение

    и профилактику возможных правонарушений, как со стороны осуждённых, так и администрации учреждений.

    Теги:
    МВД РК Астана Безопасность Послание Президента РК-2020 Правоохранительные органы
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