Полиция РК будет под видеонаблюдением – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полиция РК будет под видеонаблюдением. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручением Главы государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года перед МВД поставлена задача по обеспечению сплошным видеонаблюдением пенитенциарных учреждений и служебных помещений полиции, осуществляющих работу с населением. Сейчас во всех подразделениях полиции ведутся активные работы по монтажу систем видеонаблюдения, которые будут завершены в текущем году. В результате будет установлено 16 658 камер. Таким образом, сама полиция тоже будет под видеонаблюдением, что сделает ее деятельность более открытой для населения и сократит количество жалоб на действия сотрудников», – сказал С. Сарсенов.

По его словам, в учреждениях уголовно-исполнительной системы будет установлено 33 966 камер. В текущем году видеонаблюдением охватят 29 учреждений, где самая сложная оперативная обстановка. А обеспечение удаленного видеомониторинга в оставшихся учреждениях будет завершено

в 2023 году. Все камеры, установленные в местах содержания

и пребывания спецконтингента, будут антивандальными, с высокой степенью защиты, с исключением возможности снятия и повреждения их ручным способом, без применения инструмента. Установка камер видеонаблюдения, прежде всего, направлена на соблюдение и защиту прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, их безопасности, а также предупреждение

и профилактику возможных правонарушений, как со стороны осуждённых, так и администрации учреждений.