Полиция решает вопрос наказания пранкеров в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Установлены участники пранка с инсценированным похищением девушки в Алматы. Полиция решает вопрос наказания пранкеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городской полиции уточнили, что сейчас решается вопрос касательно меры наказания участникам розыгрыша.

«Отдельной статьи, как «Организация пранка или организация розыгрыша» не существует. Поэтому сейчас решается вопрос наказания пранкеров. Их действиям будет дана правовая оценка. Какое наказание применят - станет известно чуть позже», - сообщили в ведомстве.

Розыгрыш молодые люди организовали в Алатауском районе Алматы. С утра видео с инсценировкой похищения девушки активно обсуждалось в социальных сетях.

Заявлений и обращений по поводу похищения человека в полицию не поступало.

По этому факту полицией города проведена проверка. Организаторы и участники пранка установлены.

Участница розыгрыша в видеоролике позже призналась, что это был социальный эксперимент и ее никто не похищал.





Водитель автомашины привлечен к административной ответственности. В отношении него составлены административные протоколы по признакам правонарушений по статье «Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков» и «Невыполнение требований дорожных знаков и разметок». Транспортное средство автовладельца водворено на специализированную штрафную стоянку, отметили в полиции Алматы.