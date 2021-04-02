Полиция разогнала «первоапрельский» фестиваль в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В четверг вечером полиция Брюсселя разогнала массовую акцию в парке Буа-де-ла-Камбр, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В данное время в Бельгии проходят весенние каникулы в учебных заведениях. Поэтому большинство парков и скверов в дневное время заполнены молодежью, которая собирается в условиях закрытых кафе, ресторанов и общественно-культурных мест.

По случаю 1 апреля в социальные сетях был организован призыв провести некий фестиваль «La Boom». В результате в популярном среди бельгийцев парке Буа-де-ла- Камбр собралось от 1500 до 2000 человек, в основном молодых людей.

С помощью дронов и громкоговорителей полиция Брюсселя попросила молодежь покинуть парк с учетом нарушения прав социального дистанцирования. Однако группы из нескольких сотен молодых людей продолжала находиться и игнорировать призывы полиции.

«Если вы останетесь, вы рискуете получить штраф или административный арест», - предупредила полиция через дрон, который работал над головами собравшихся.

В Твиттере мэр Брюсселя Филипп Клоуз написал, что он понимает желание людей «подышать свежим воздухом», но отметил, что власти не могут разрешать такие собрания после того, как сложная ситуация наблюдается в местных больницах, где врачи борются с пандемией.

В 18 часов вечера полиция приступила к разгону массового сбора. Не обошлось без нескольких раненых как со стороны протестующих, так и представителей полиции. Конная полиция оттеснила нарушителей порядка из леса, и к 21 часов вечера порядок был восстановлен.

Напомним, что в Бельгии с 22 часов и до 6 утра продолжает действовать комендантский час.