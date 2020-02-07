Полиция расследует конфликт в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

«В селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Силами полиции конфликт локализован, ситуация находится под контролем.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство). Устанавливаются зачинщики и участники конфликта.

Департамент полиции Жамбылской области просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.

Предупреждаем, что за распространение недостоверной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры предусмотрена уголовная ответственность «, - отметили в департаменте полиции.