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Полиция расследует гибель черных старателей в селе Бестобе Акмолинской области

16 Января 2023, 21:19
Полиция расследует гибель черных старателей в селе Бестобе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Под завалами в неработающей шахте «Центральная» поселка Бестобе обнаружены тела двух незаконных старателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 15 января диспетчер рудника шахты «Центральная» сообщил об обнаружении двух мужских тел под завалами на 520-м горизонте.

«В ходе первоначального сбора материалов установлены личности погибших: один из них житель поселка Бестобе, 1986 года рождения. Ранее он работал на шахте проходчиком. Второй погибший – 35-летний житель Степногорска», - сообщили в ведомстве.

Как рассказал полицейским еще один незаконный старатель, тела обнаружены под грудой руды и подняты на поверхность.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 ст. 269-1 УК РК (Незаконное проникновение на охраняемый объект). Расследование продолжается», - добавили в департаменте.

Ранее в той же неработающей шахте «Центральная» два незаконных старателя нашли тело мужчины. Погибшим оказался 40-летний гражданин Республики Узбекистан, который прибыл в РК в июне 2022 года.

Еще один подобный случай произошел в июле прошлого года. Тогда в золотодобывающей шахте Бестобе обнаружили тело в спальном мешке на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со стволом шахты.


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