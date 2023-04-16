Полиция расследует факт избиения учениками одной из школ Семея сверстницы

CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей города Семея установлена видеозапись, где учащиеся одной из образовательных школ нанесли телесные повреждения своей сверстнице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Инцидент произошел 10 апреля в городе Семее.

15 апреля по факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК .

Все фигуранты конфликта установлены, вместе с законными представителями доставлены в отдел полиции.

С участием родителей и психологов проводятся следственные мероприятия. Остальная информация в интересах следствия, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Департамент полиции предупреждает пользователей соцсетей, что согласно п. 3 ч. 2 ст. 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.