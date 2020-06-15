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Полиция проверяет версию избиения 79-летней бабушки в Алматинской области

15 Июня 2020 16:09
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Полиция проверяет версию избиения 79-летней бабушки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция устанавливает причину появления множественных телесных повреждений у 79-летней бабушки в Алматинской области, поступившей в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Департамент полиции Алматинской области сообщает, что в социальных сетях распространяется информация об ограблении и избиении бабушки, жительницы села Жетыген Илийского района», - говорится в сообщении полиции области.

Данный факт зарегистрирован, организована проверка, которой установлено, что действительно, 14 июня текущего года в ЦРБ Илийского района с множественными телесными повреждениями поступила 79-летняя женщина, проживающая в селе Жетыген.

«При опросе бабушка пояснила, что проживает одна, и якобы упала, находясь у себя дома, и получила телесные повреждения в результате падения. Но, эти показания вызывают сомнения у следствия, в связи с чем, проводится детальное изучение обстоятельств дела. Не исключено, что таким образом женщина выгораживает кого-то из близких. Кроме этого, от подачи заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы женщина отказалась. Все эти доводы в настоящее время устанавливаются, проверка продолжается», - рассказали детали стражи порядка.



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#Алматинская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Хасан Еспанов

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