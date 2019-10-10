Полиция проверяет общественный транспорт столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения безопасности дорожного движения, повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, в столице с 10 по 17 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

В рейдовых мероприятиях особое внимание будет уделяться соблюдению скоростного режима, правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов.

В проверке технического состояния городских автобусов перед их выездом на линию совместно с полицейскими принимают участие Инспекция транспортного контроля, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также представители общественного контроля.

По словам начальника Управления административной полиции ДП г. Нур-Султан Елжана Чупекова, особое внимание уделяется автобусам, перевозящим детей, проверяется техническое состояние автобусов, конструкция автобусов на соответствие требованиям безопасности дорожного движения.

Кроме того, проводится проверка предрейсового медицинского и технического осмотра водителей и автобусов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, проверка общественного транспорта, в том числе автомобилей-такси на предмет их незаконного переоборудования, а также мероприятие по недопущению карманных краж на остановках общественного транспорта, в салонах маршрутных автобусов.

С начала года на территории столицы зарегистрировано 17 ДТП с участием общественного транспорта, из числа которых 13 ДТП зарегистрировано по вине водителей автобусов, в результате погибло 2 человека и 45 получили телесные повреждения различной степени тяжести. За различные нарушения ПДД привлечено 2580 водителей общественного транспорта.