Полиция проверила около 400 павлодарских школ на безопасность

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области полиция и компетентные госорганы провели учебные заведения на безопасность, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с трагическими событиями в городе Казань Российской Федерации, Министром внутренних дел Республики Казахстан Ерланом Тургумбаевым поручено обследовать все организации образования на предмет оснащённости системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной», - рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

В пресс-службе ДП региона добавили, что полиция обследовала 357 школ и 45 колледжей Павлодарской области и установила некоторые недостатки.

«В школах области установлены камеры видеонаблюдения, это составляет 100-процентный охват. Например, в городе Павлодар обследовано 53 школы и 27 колледжей - видеокамерами не оснащён лишь один колледж, - отметили в полиции. - В 110 организациях образования обследованием выявлено 230 мест, неохваченных камерами видеонаблюдения. К центру оперативного управления города Павлодара к системе облачного видеонаблюдения организован удалённый доступ к 114 объектам образования посредством сети интернет, остальные камеры учебных заведений выведены на вахту».

По словам стражей порядка, 43 учебных заведения заключили договоры с охранными структурами с подключением тревожной кнопки. Выяснилось также, что в организациях образования Павлодарской области около 81 процента школ охраняют сторожа преклонного возраста.

«Департаментом полиции рекомендовано органам образования при приёме на работу охранников проводить тщательный отбор. Основное требование - физические данные и психоустойчивое состояние принимаемого», - отметили в департаменте.

Лишь в 14 учебных заведениях установлены турникеты, металлоискателей нет. Аналогичные недостатки выявили в других организациях образования Павлодарской области. Например, в сёлах внутренние замки классов и кабинетов не везде закрываются, хотя по алгоритму действий при террористической угрозе класс должен закрываться изнутри.

«В этой связи департаментом полиции подготовлено письмо на имя акима области, где предлагается повсеместно принять меры по обеспечению безопасности в организациях образования, во всех учебных заведениях установить замки с внутренним запиранием, силами частных охранных организаций, имеющих государственную лицензию на охранную деятельность, а также установке систем контроля доступа, подключения тревожной кнопки с выводом в дежурные части и участковые пункты полиции, а также установку автономной сигнализации по зданию. Также, необходимо исключить в организациях образования места, неохваченные обзором видеокамер, путём установки дополнительных видеокамер, подключить видеокамеры учреждений образования в центры оперативного управления и дежурные части полиции, участковые пункты полиции, - заявил Нурлан Масимов. - В целях защищённости зданий организаций образования также необходимо усилить ограждения организаций образования металлическими ограждениями, которые открывались за час до начала занятий и закрывались по окончании».

Полицейские поставили в пример Железинский район области, где все школы вывели видеокамеры на планшеты участковых инспекторов полиции района через мобильное приложение. В районе Теренколь в десяти учебных заведениях установили тревожные кнопки с выводом в дежурную часть отдела полиции через сигнализацию на отдельный сотовый телефон с дальнейшей передачей дежурным участковым.

«Кроме того, в преддверии летних каникул сотрудниками полиции Павлодарской области начато обследование двенадцати загородных лагерей на предмет укреплённости тревожными кнопками, видеонаблюдением с выводом в отделы полиции и наличия охранных структур», - добавили в ведомстве.