Полиция, прокуратура и суд - Нургалым Абдиров о принципе трехзвенной модели правосудия в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект трехзвенной модели уголовного судопроизводства стартовал в Казахстане в этом году, но уже сейчас можно говорить об определенных первых результатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как минимизировать ошибки уголовного правосудия, на кого должны быть возложены ключевые процессуальные функции, как разделить зоны ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом, а самое главное – как соблюсти гарантированные Конституцией Республики Казахстан права и свободы граждан – об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров.

- Нургалым Мажитович, у Вас огромный опыт работы в различных структурах надзорного органа. Ведь Вы начинали простым следователем прокуратуры Советского района Вашей родной Караганды. В разные годы руководили тремя департаментами Генеральной прокуратуры, руководили прокуратурами Актюбинской, Туркестанской, теперь нашей Жамбылской области. То есть имеете возможность сравнивать. Что нового привносит трехзвенная модель уголовного процесса?

- Прежде всего, хочу заметить - сейчас считается, что новая модель уголовного судопроизводства дает прокурорам большие права. Однако, на самом деле, теперь на прокуроров возлагается колоссальная ответственность.

Указом Президента от 15 февраля 2018 года разработана Концепция к проекту Закона по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом. Что это означает? Полиция должна собирать и закреплять доказательства. Прокурор руководит расследованием. В частности, дает оценку доказательствам, а при наличии достаточных оснований – выдвигает подозрение, определяет меру пресечения, готовит обвинение и поддерживает его в суде. Что касается суда, то суд здесь должен выполнять две функции. На этапе расследования вести контроль за соблюдением прав и свобод человека. На этапе разбирательства – выносить вердикт, виновен человек или нет.

В новой модели работает система сдержек и противовесов. На каждом этапе есть эффективные фильтры и минимизируются ошибки уголовного правосудия.

- Что теперь по новой модели может и должен делать прокурор?

- По новой модели на прокурора будут возложены ключевые процессуальные функции, определяющие ход дальнейшего производства по делу. И от правильного и эффективного взаимодействия прокурора и органа расследования будет зависеть результат следствия и последующий переход дела в суд. Повышается ответственность прокурора за нарушения законности с начала досудебного расследования. Будут предоставлены дополнительные гарантии прав и свобод участникам уголовного процесса, минимизирована вовлеченность граждан в орбиту уголовного преследования.

К примеру, уже сейчас наблюдается снижение фактов необоснованной квалификации деяний. Если в этом году прокурорами отказано в согласовании 16 квалификаций подозреваемых, то в 2020 году было отменено только два таких решения. Тем самым незаконного признания подозреваемым и их квалификации не допущено.

Существенный момент - возложение на прокурора обязанности по согласованию процессуальных решений по уголовным делам, совмещенное с цифровизацией уголовного процесса, представляет собой эффективную площадку для дальнейшего разграничения полномочий и зон ответственности правоохранительных органов.

- Какие улучшения в работе имеются на данном этапе, как принимаются прокурором организационные вопросы?

- Сейчас прокуратура стала полноценной хозяйкой досудебного производства и ответственна за все принимаемые органами уголовного преследования решения. Это колоссальная ответственность, требующая ежедневного мониторинга и тщательной проверки законности процессуальных решений органов следствия.

На сегодняшний день отмечается снижение количества прекращенных уголовных дел по не реабилитирующим основаниям на 33,5% (с 783 до 520), по реабилитирующим - на 10,4% (с 1 114 до 998), а также на 14,1% снижение прерывания сроков досудебного расследования (с 1 162 до 998). Не допущено фактов нарушения конституционных прав граждан, в том числе незаконной квалификации деяний и избрания мер пресечения.

С апреля этого года спецпрокурорами принято к производству шесть уголовных дел об убийствах, при этом из трех направленных в суд только по одному состоялся обвинительный приговор. После начала старта самого проекта, то есть с 1 июля этого года, принято в производство еще четыре дела. В следственно-оперативные группы включено 20 сотрудников прокуратуры, каждый из которых выполняет свой блок задач и процессуальных действий. Такая скоординированная работа позволила не допустить волокиты расследования.

- Можете привести конкретные примеры?

- К примеру, по уголовному делу по факту убийства Токбергенова чабаном Мацевка 20 февраля 2021 года создана следственно-оперативная группа в составе начальника управления специальных прокуроров, заместителя прокурора Таласского района и старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции ОП района. Уже 16 апреля расследование было завершено, а 16 июня состоялся обвинительный приговор.

- Проходит ли обучение прокуроров по новой модели уголовного процесса?

- Да, для внедрения трехзвенной модели и эффективной реализации пилотного проекта по делам об убийствах прокуратура области провела ряд организационных и обучающих мероприятий. Мною, совместно с начальником полиции области, осуществлены выезды во все районы. Межведомственная рабочая группа проверила техническую оснащенность и готовность к работе в новом формате.

На площадке Центра правового мониторинга системных правонарушений с участием экспертов, судей и ветеранов прокуратуры организованы тематические семинары и практические занятия - составление макетов уголовных дел, осмотр места совершения преступления, участие при вскрытии трупов и тому подобное. Разработаны памятки и алгоритмы действий прокуроров, создан электронный банк данных с необходимой нормативной базой. Введено в практику участие сотрудников прокуратуры при осмотре места происшествия по фактам обнаружения трупов и их вскрытия экспертами.

Кроме того, пересмотрена структура и штаты в прокуратуре города Тараза и в 1-м управлении прокуратуры области. Сформирован пул из 26 прокуроров-следователей, из которых 20 имеют опыт расследования убийств. Создана группа по зональному контролю и процессуальному руководству за расследованием убийств.

- Какие новшества по трехзвенной модели в уголовном судопроизводстве ожидаются в перспективе?

- Трехзвенная модель будет внедряться поэтапно. На первом этапе не будут иметь юридической силы ключевые процессуальные решения, затрагивающие конституционные права граждан без одобрения их прокурором - путем согласования либо утверждения. Прокурор согласовывает по уголовным делам процессуальные решения о признании лица подозреваемым, о квалификации деяния подозреваемого, об изменении и дополнении квалификации подозреваемого, о квалификации уголовного правонарушения, прерывании сроков расследования. Также прокурор утверждает процессуальные решения о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в полном объеме или в части, протокол об уголовном проступке и постановление о применении приказного производства.

Модель уголовного процесса с разграничением полномочий и зон ответственности между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом будет реализована постепенно, в три этапа. Первый этап начнется с 2022 года по делам об убийствах. Второй этап – с 2023 года по делам, подследственным антикоррупционной службе и военной полиции, а также по всем особо тяжким преступлениям, подследственным органам внутренних дел. И, наконец, третий этап запланирован с 2024 года по делам, подследственным службе экономических расследований, а также остальным категориям дел, подследственных органам внутренних дел.

- Чем продиктованы все эти изменения?

- Прежде всего, социальная обусловленность совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также законодательства, регулирующего вопросы уголовного преследования, продиктована значительным продвижением Казахстана к стандартам современного правового государства, развитием институтов гражданского общества, изменением политических и экономических условий.

Координация работы правоохранительных органов Жамбылской области по реализации трехзвенной модели уголовного процесса возложена на органы прокуратуры, в связи с чем, является приоритетным направлением деятельности прокурора. И этот вопрос находится на моем личном контроле.

- Спасибо за беседу!

Напомним, с 1 января 2021 года в Казахстане внедряется трехзвенная модель уголовного процесса с четким разделением полномочий. Теперь представитель надзорного органа согласовывает ключевые процессуальные решения, затрагивающие конституционные права участников уголовного процесса.

Подобная модель правосудия применяется практически во всех странах. За уголовный процесс отвечают три звена - полиция, прокуратура и суд, при этом их полномочия чётко разграничены.