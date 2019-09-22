Полиция прокомментировала видео с задержанием якобы несовершеннолетних в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции города Нур-Султана прокомментировал сообщения о задержании несовершеннолетних на несанкционированном митинге 21 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе пресечения проведения несанкционированного митинга на пр. Республики задержание несовершеннолетних лиц не проводилось. По факту распространяемого в мессенджерах и социальных сетях видео о задержании якобы несовершеннолетней девочки заявляем, что гражданка А. 2000 года рождения. Несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить участие в несанкционированном митинге, гражданка А. продолжала и, более того, провоцировала сотрудников правоохранительных органов на проявление агрессии, толкая их (имеется видео). В связи с этим гражданка А. вместе с другими правонарушителями была задержана. Документов, подтверждающих личность, при задержанной не было. Тем не менее после обращения матери, гражданка была отпущена и передана матери», - говорится в сообщении департамента полиции города Нур-Султана.

Напомним, 21 сентября в городах Нур-Султан и Алматы были организованы попытки проведения несанкционированных митингов.

«Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка. Задержано за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности», - сообщила пресс-служба МВД РК.