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Полиция прокомментировала стычку болельщиков «Тобола» и «Актобе»
17 Октября 2022, 10:35

Полиция прокомментировала стычку болельщиков «Тобола» и «Актобе»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции прокомментировали видео, которое распространяется в социальных сетях, где произошла стычка болельщиков двух футбольных клубов - «Тобола» и «Актобе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции сообщили, что за полчаса до начала матча болельщики «Актобе» возле ТРЦ «Плаза» предприняли попытку нарушения общественного порядка с применением пиротехнических средств.

«Сотрудниками полиции своевременно пресечена эта попытка, с наиболее активными болельщиками проведена работа по разъяснению законодательства о порядке проведения и организации спортивных и зрелищных мероприятий, - прокомментировали в ведомстве. — Кроме того, был организован досмотр зрителей на входе в «Тобол Арену», где проводился матч, с целью обнаружения и изъятия предметов, запрещенных на таких мероприятиях. В дальнейшем фактов нарушения общественного порядка допущено не было».

В полиции отметили, что меры административного воздействия не применялись, так как для этого необходимо наличие в действиях всех необходимых субъективных и объективных признаков состава административного правонарушения.

Ранее в сети появилось видео стычки фанатов двух футбольных клубов в Костанае, где и проходил футбольный матч.

Матч между «Тоболом» и «Актобе» завершился победой костанайской команды с минимальным счетом — 1:0.

Кадр из видео


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