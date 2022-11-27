Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Полиция прокомментировала митинг в столице

27 Ноября 2022, 00:22
Полиция прокомментировала митинг в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские пресекли незаконный митинг, прошедший накануне вечером в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, 26 ноября в вечернее время в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей.

В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей.

В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры.

На требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали. Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок.
В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам.
В настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям в установленном порядке будет дана правовая оценка.


Теги:
Новости по теме
«Барыс» проиграл дома в канун своего дня рождения
Непогода в Астане: кружки, секции и факультативы переведут в дистанционный формат
Воздержаться от дальних поездок рекомендуют жителям СКО
Читайте также
Закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы - Оскемен
Почему не было интернета в Астане, объяснила Гостехслужба
Глава государства посетил концерт отечественных мастеров искусств в Астане
Свыше 30 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны за ночь
Лавина сошла на дорогу в ВКО
Землетрясение произошло в 668 км от Алматы
В Астане и Алматы будут неблагоприятные метеоусловия 26 ноября
Новости партнеров
Популярное
1 Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии
2 Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности
3 Казахстан выиграл «золото» молодежного чемпионата мира по боксу
4 Строительство LRT прокомментировал аким Астаны
5 Сегодня состоится церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева в Астане

Лента новостей