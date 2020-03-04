Полиция продолжит пресекать попытки дестабилизации при митингах - Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция продолжит пресекать любые попытки дестабилизации при митингах. Об этом заявил Ерлан Тургумбаев в ходе совещания с руководителями структурных подразделений и региональных департаментов полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как отмечалось на совещании, в некоторых городах Казахстана зарегистрированы попытки проведения и участия в несанкционированных митингах. Несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры, отдельные граждане по-прежнему поддаются провокационным призывам запрещенной экстремистской организации. Предпринимаются попытки перекрыть движения транспорта и создания коллапса на дорогах. В отношении сотрудников, обеспечивающих правопорядок, применяется физическая сила.

«Все это создает угрозу спокойствию и безопасности граждан», – сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД также отметил, что главная задача казахстанской полиции – стоять на страже мира и спокойствия народа.

«Для полиции главное – безопасность и общественный порядок. Законопослушным гражданам тревожиться не о чем. Но беспокойство вызывают отдельные граждане, которые ходят на митинг как на работу. Они находятся под влиянием провокаторов и, к сожалению, не понимают, что мир и стабильность, – самое ценное, что у нас есть и ими нужно дорожить. Поэтому полиция будет и впредь стоять на страже безопасности нашей страны и наших граждан. Оберегать и защищать мир и спокойствие народа Казахстана – это и есть наша основная задача!» – сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов продолжат пресекать любые попытки дестабилизации и нарушений общественного порядка. Вместе с тем, министр поручил руководителям обеспечить в соответствии с законом защиту сотрудников полиции от неправомерных и провокационных действий.



