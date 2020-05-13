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Полиция пресекла деятельность незаконного религиозного объединения в Павлодаре

Автор:  
Антон Гагарин
13 Мая 2020, 21:21
Полиция пресекла деятельность незаконного религиозного объединения в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Незарегистрированным религиозным объединением в городе Павлодаре руководил местный житель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе рейдовых мероприятий полицейскими выявлен факт незаконной организации религиозного объединения, расположенного по улице Катаева, под руководством местного жителя. При проверке установлено, что данное религиозное объединение не зарегистрировано», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В отношении 66-летнего пресвитера составлен административный протокол по пункту девятому статьи «Нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности» КРКоАП. Суд штрафовал его на 267 800 тенге.

В полиции отметили, что в Павлодарской области с начала года выявлено девять нарушений законодательства о религиозной деятельности. В частности, было факта незаконной миссионерской работы, четыре случая незаконного распространения религиозной литературы. Факт создания незарегистрированного религиозного объединения и руководства им был в регионе только один раз.


Павлодарская область   Борьба с преступностью   Религия   МВД РК   Общество  
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