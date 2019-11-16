Полиция предупредила кокшетауцев об орудующих в городе ворах-карманниках

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Кокшетау ищут воров-карманников, орудующих в городских автобусах, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, сразу два аналогичных заявления о краже денег поступило в дежурную часть городского управления полиции 13 ноября. По словам потерпевших, в так называемый «час пик», с 18:00 до 19:00, в салоне маршрутных автобусов №8 и №5 злоумышленники совершили у них кражу кошельков с документами и деньгами. В первом случае ущерб составил 25 000 тенге, во втором – 19 000 тенге.

«В настоящее время сотрудниками подразделения криминальной полиции проводится комплекс оперативно – розыскных мероприятий, направленных на поимку воров – карманников. Чаще всего местами совершения карманных краж являются маршрутные автобусы. Трудность при раскрытии таких преступлений заключается в том, что потерпевшие поздно обнаруживают пропажу личного имущества и, как следствие, затрудняются назвать приметы подозреваемых. Карманные кражи также совершаются и в местах стихийной торговли, на территории центральных рынков, городских площадей при проведении культурно- массовых мероприятий. В очередной раз просим граждан быть бдительными: воры-карманники рассчитывают на ловкость рук, вашу беспечность и безразличие людей к окружающим. Поэтому будьте внимательны, предупреждайте других, если заметили готовящуюся кражу», - добавили в полиции.